Giugliano, incendio stabilimento “UNALTRO Caffè”: richiesta d’aiuto sui social

Riceviamo e pubblichiamo: “Una vera e propria disgrazia ha colpito l’azienda Un altro caffe nella giornata di domenica 13 marzo. Un incendio, con cause ancora da accertare, ha distrutto un impianto di torrefazione di caffé e di confezionamento di capsule e cialde. Intervenute le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza, con un’area di oltre mille metri quadrati praticamente andata persa. All’arrivo dei vigili l’incendio aveva già preso il sopravvento sulla struttura e niente c’è stato da fare per salvare il materiale.

Situazione davvero drammatica per i proprietari e per gli stessi lavoratori, i quali hanno trovato il pieno sostegno da parte dell’amministrazione dell’azienda. Questa infatti continua a lavorare, senza sosta, affinché si possa rimettere in piedi l’azienda e soprattutto garantire lavoro ai propri dipendenti. Da questa esigenza è nata sui social l’iniziativa #SupportUnAltro.

Partita da alcuni consumatori affezionati, si è rapidamente diffusa in tutta la provincia e non solo, spopolando tra i clienti dell’azienda i quali sono stati invitati ad acquistare online ed a condividere attraverso i social le foto dei prodotti con l’hashtag sopra citato. Un modo quindi, per star vicini ad Unaltro caffé e soprattutto per sostenere in maniera pratica l’azienda”.

(Lettera firmata da Gaetano Scotto di Rinaldi)













