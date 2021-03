Inchiesta “Furbetti” del reddito di cittadinanza, le dichiarazioni del generale La Gala

50 Visite

Quelle che seguono sono le dichiarazioni del Gen La Gala sull’inchiesta sui furbetti del reddito di cittadinanza: “Quello che emerge dagli accertamenti svolti dai carabinieri del Provinciale di Napoli unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro partenopeo, è un dato significativo che documenta uno dei numerosi fenomeni che orbita attorno al crimine. Siamo impegnati nel contrasto ad ogni forma di illegalità: una lotta che – come dimostrato con la segnalazione all’A.G. dei 146 “furbetti” del reddito di cittadinanza – non si limita al contrasto del semplice evento criminale, ma penetra a fondo nel tessuto sociale e familiare di chi incappa nelle maglie della giustizia, aggredendo anche i patrimoni ottenuti illecitamente ai danni dello Stato. È per questo che l’attività preventiva e repressiva delle 100 Stazioni e Tenenze carabinieri della Provincia di Napoli si sviluppa a 360 gradi, in ogni possibile direzione che il crimine può assumere.”













