COMUNALI NAPOLI, VARRIALE: BENE PLURALITA’ LISTE, SINTESI LA FA CANDIDATO SINDACO

“Bene la riunione di ieri chiusa con la volontà di fare sintesi di un programma condiviso con i contributi di tutti i partiti e formazioni civiche. Condividiamo l’iniziativa del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola volta a firmare un documento che sancisca il perimetro ed i punti programmatici per poi passare subito dopo all’individuazione del candidato sindaco. Non deve spaventare la pluralità di liste in campo. Dimostra una grande volontà di partecipazione alla vita pubblica in una città inpoverita: conta la qualità dei candidati, non la quantità. Poiché dobbiamo vincere e poi governare bene demandiamo quindi al candidato sindaco la sintesi sul programma e la definizione complessiva dell’identità della coalizione. Quanto alle priorità per noi sono: piano industriale del turismo, trasformazione di Bagnoli con inserimento nel Recovery plan, cablatura del wifi in tutta la città, videosorveglianza nelle dieci Municipalità”.

Vincenzo Varriale, Segretario Regionale dei Moderati Campania