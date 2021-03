Napoli, l’assessore Del Giudice a capo della partecipata dei rifiuti di Bacoli

708 Visite

Di Emiliano Caliendo.

La società partecipata dei rifiuti del Comune di Bacoli, la “Flegrea Lavoro S.p.A.”, avrà un nuovo amministratore unico per i prossimi tre anni. Si tratta di Raffaele Del Giudice, attualmente assessore all’Ambiente del comune di Napoli, già in passato amministratore unico di ASIA Napoli e di SAP Napoli. La nomina sarà presentata domani dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, per poi essere ufficializzata in assemblea dei soci la settimana prossima.

“Abbiamo fatto un Avviso pubblico ai fini della nomina dell’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro spa, la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti sul nostro comune dal 2000. Tra le candidature pervenute, quella migliore è stata quella di Del Giudice che su questo aspetto ha esperienze dirette, sia come assessore all’Ambiente che da vice sindaco di Napoli, nonché attualmente presidente di ATO Napoli 1”, ha dichiarato il sindaco Della Ragione interpellato da “Terra Nostra News”.

“A lui affidiamo una società che fa il 70% e oltre di raccolta differenziata, in una città in cui la cultura della raccolta differenziata è già elevata e radicata. Gli chiederemo di migliorare ancora qualitativamente il servizio. Quello che ha pesato, oltre al curriculum, è la sua conoscenza in materia e ciò che ha fatto negli anni a Napoli, a cui si aggiunge il suo stretto rapporto con il territorio di Bacoli come cittadino. Inoltre l’ho sempre stimato per le sue battaglie in Legambiente. Sono onorato che abbia accettato l’incarico”, ha concluso il primo cittadino bacolese ai nostri microfoni. Dopo il doppio ruolo del sindaco Luigi de Magistris che divide la sua attività politica tra la corsa alla presidenza della Regione Calabria e l’amministrazione della terza città d’Italia, un nuovo membro della Giunta dovrà in qualche modo dimezzare il tempo da dedicare a Napoli.













