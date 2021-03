Vaccini, Patriarca (FI): De Luca faccia chiarezza su AstraZeneca

164 Visite

«Chiediamo al presidente De Luca chiarimenti sui vaccini AstraZeneca che sono stati sequestrati, questo pomeriggio, a Napoli come nel resto d’Italia». Lo ha detto Annarita Patriarca, capogruppo regionale della Campania di Forza Italia. «Mai come in questo momento, è necessaria massima trasparenza. Non bisogna alimentare il panico, ma non si può nemmeno ignorare la necessità che i cittadini sappiano». «Comprendiamo che ricostruire il percorso di somministrazione del lotto di vaccini incriminato non sia immediatamente possibile, ma auspichiamo che, nel più breve tempo possibile, la Regione Campania e le autorità sanitarie coinvolte, a vario livello, informino la cittadinanza».













