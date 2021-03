Sos degrado a Marano: manto stradale disastrato nei pressi della scuola D’Azeglio

88 Visite

Sos degrado: ancora una segnalazione da parte dei cittadini. Questa volta tocca alla pavimentazione stradale attigua alla scuola D’Azeglio, lungo tutta via Piave. «Una situazione di degrado che va avanti ormai da mesi e nessuno che si degna di rimediare. Lo stato in cui versa il manto stradale è evidente e dunque non crediamo ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni». Così segnala il nostro lettore Ciro U., residente della zona.

Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso i nostri canali social e raccontare in breve la vicenda.













