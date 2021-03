Piano vaccini, Di Fenza (Moderati): “Isole del Golfo di Napoli Covid Free entro l’estate, come quelle greche. Vaccinare ora lavoratori e residenti per salvare la stagione”

178 Visite

“In poco tempo è possibile vaccinare almeno gli abitanti delle isole per far ripartire il turismo. Non possiamo perdere i prossimi mesi”. Lo sottolinea il capogruppo dei Moderati, Pasquale Di Fenza, pronto a evidenziare questa possibilità anche nel prossimo consiglio regionale. “Come De Luca – spiega Di Fenza – pensiamo che si debba dare priorità alla sanità, ad anziani e persone fragili. E’ però doveroso, tuttavia, frenare l’impatto economico della pandemia in Campania. Non possiamo perdere un’altra stagione turistica per pochi mesi di ritardo. Se dovessero arrivare nuove dosi di vaccino bisogna intervenire nel comparto turistico vaccinando lavoratori e abitanti delle isole. E’ un’operazione fattibile, Ischia ha circa 70mila residenti. Con Capri e Procida la popolazione complessiva delle isole arriverebbe a circa 95mila abitanti. Un numero di vaccini non proibitivo, che può essere somministrato in tempo nelle prossime settimane per avere già una parte della Campana ‘Covid Free’. Un’azione sanitaria strategica che, sul modello delle località Greche, darebbe un ulteriore appeal alla prossima stagione estiva delle nostre isole, in un’ottica comune di tutela della salute e dei posti di lavoro”.













