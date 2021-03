Napoli, si è spento il preside del Liceo Mazzini. Domani lezioni sospese per i funerali online

625 Visite

Lutto nel mondo della scuola. Si è spento il preside del Liceo Mazzini, il Prof. Gianfranco Sanna. Domani, le lezioni in Dad saranno sospese per consentire agli studenti di partecipare, online, ai funerali.

A dare la triste notizia è stata la V Municipalità Arenella Vomero sulla sua pagina ufficiale: “Il nostro amatissimo Gianfranco Sanna non è più. Un leader capace e preparato, ha unito competenza e umanità, benvoluto dai docenti, dagli studenti e da tutta la comunità del territorio. Un caro amico per tanti di noi“.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordo sui social, appena appresa la triste notizia della scomparsa del dirigente scolastico del liceo vomerese.

Tra questi, anche quello dell’assessore comunale al Trasporto pubblico Marco Gaudini: “Ho appreso della tragica scomparsa del Prof. Gianfranco Sanna, Preside del Liceo Mazzini. E’ sempre stato una persona eccezionale, un uomo perbene ed un gran lavoratore. Aveva a cuore non solo il bene dei suoi studenti e di tutto il personale dell’Istituto, ma tanto ha fatto anche per la nostra comunità territoriale. Ho frequentato questo Liceo, lì ho iniziato anche il mio impegno civico ed ho un legame indissolubile con tutti coloro che negli anni non hanno mai fatto mancare il proprio impegno e la loro dedizione per garantire un diritto fondamentale e contribuire alla formazioni delle nuove generazioni. Devo tanto a questa scuola, ai suoi docenti, al personale tutto, e questa ferita oggi fa ancora più male. Rivolgo alla famiglia le mie condoglianze ed un grande abbraccio a tutte le donne e gli uomini del Mazzini ed ai suoi studenti. Buon viaggio Preside!“.













