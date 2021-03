Associazione mafiosa a Marano, il pm chiede 16 anni di carcere per Vincenzo Polverino

260 Visite

Poche ore fa, nell’aula bunker di Poggioreale (Napoli), la requisitoria del pubblico ministero Di Mauro, nel processo Vincenzo Polverino più altri.

Di seguito le richieste di pena del P.M.

Candela Cristoforo anni 10, Cerullo Luigi anni 9, De Luca Alessandro anni 8, Di Maria Raffaele anni 12, Giannuzzi Teodoro anni 3, Giarra Diego anni 10, Langella Nicola anni 8, Moraca Felice anni 7, Nuvoletto Antonio anni 16, Polverino Vincenzo anni 16, Raimondo Nicola anni 9, Raniello Giovanni anni 9, Ruggiero Salvatore anni 9 e Visconti Claudio anni 8 di reclusione.

La prossima udienza si terrà a fine marzo.

La figura chiave del processo in questione è Vincenzo Polverino, meglio noto come Peruzzo. Polverino è il cugino del super boss Giuseppe ed è in carcere da circa un anno con l’accusa di associazione mafiosa. Sarebbe stato, secondo il teorema investigativo, a capo della frangia dei polveriniani, l’ultima ancora operativa sul territorio, alleatasi qualche anno fa con gli Orlando.

Sono imputati, oltre a Vincenzo Polverino, anche Michele Marchesano, cognato del “Barone”, e tanti altri: Diego Giarra, Nicola Langella, Felice Moraca, Raffaele Di Maro, Nicola Raimondo, Salvatore Ruggiero, Luigi Cerullo, Claudio Visconti, Antonio Nuvoletto, Cristofaro Candela, il pentito Teodoro Giannuzzi, Armando del Core e Ciro Cappuccio, questi ultimi due già condannati all’ergastolo per l’omicidio di Giancarlo Siani. Il procedimento giudiziario è stato scisso in due tronconi: la maggior parte degli imputati ha optato per il rito abbreviato; per Marchesano, Cappuccio e Del Core, invece, si procederà con il rito ordinario.













