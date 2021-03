MIlano, uccide la figlia di due anni e poi tenta il suicidio

201 Visite

Una donna di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di due anni, la scorsa notte, a Cisliano in provincia di Milano. Lo hanno riferito i soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. La piccola sarebbe morta in casa. Al momento non sono noti altri particolari.

Dopo l’uccisione della piccola la donna si è autoinferta delle ferite, ma non gravi. È stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Magenta, in provincia di Milano.













