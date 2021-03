Scuola e Covid a Marano, alcuni alunni della “Alfieri” a casa con sintomi

983 Visite

La notizia era nell’aria da diversi giorni e nelle ore scorse se ne è avuta la conferma. Il dirigente scolastico della scuola Alfieri ha comunicato, in via precauzionale, la collocazione in quarantena (per 14 giorni) degli alunni di una classe e dei relativi docenti. Nella nota si fa riferimento ad un solo caso, ma in realtà – secondo le ultime informazioni – vi sarebbero altri alunni nelle medesime condizioni. Tra i tre e i quattro. I bambini presenterebbero, almeno in alcuni casi, lievi sintomi.













