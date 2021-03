Non erano al soldo degli scissionisti: assolti tre carabinieri. “Il fatto non sussiste”

135 Visite

Assolti perché il fatto non sussiste. Tre carabinieri erano stati accusati da un collega di essere «stipendiati dal clan degli scissionisti». Oggi il collegio B della prima sezione del Tribunale di Napoli ha assolto con la formula perché “il fatto non sussiste”. Gli appuntati Giuseppe Lisco, Andrea Corciulo e Giuseppe Costanzo, all’epoca dei fatti contestati in servizio presso nella stazione dei carabinieri di Napoli-Marianella, erano stati accusati di corruzione aggravata dopo le dichiarazioni rese da un loro collega, il vice brigadiere Mario Tomarchio, il quale riferì che, come lui, anche i tre appuntati erano stipendiati dal clan degli scissionisti di Secondigliano.

Un’accusa che Tomarchio ritrattò, nel corso di un’udienza del processo che risale al 4 aprile di due anni fa (2019), durante la quale affermò di essersi inventato tutto per ottenere uno sconto di pena.













