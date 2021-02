Furti e auto con vetri in frantumi a Marano. Un cittadino: “Vi racconto la mia esperienza personale”

686 Visite

Gentile direttore,

le scrivo per riportare la mia testimonianza dei fatti incresciosi che succedono continuamente a Marano, nello specifico mi è capitato di trovare per due volte in 2 mesi i vetri in frantumi della mia auto posteggiata in via Giordano Bruno, ma osservando in zona le auto che hanno i deflettori senza vetro, ed i residui di vetri rotti che sono disseminati sull’asfalto, si comprende che questi sono crimini che si consumano all’ordine del giorno, per mezzo di ignoti che si intrufolano all’interno per raccattare quello che possono (occhiali, navigatori, oggetti vari dai cassettini … ).

Oltre tutto il disagio che comporta l’utilizzo della macchina coi vetri rotti ed i tempi ed i costi per la loro sostituzione (un deflettore per la Citroen C3 costa 140€ + iva + manodopera). La denuncia ai carabinieri è quasi impossibile (tempi di attesa lunghissimi, mancata risposta al 112, …) per poi non avere quasi mai reso il maltolto, anzi, il pensiero che se nel caso venisse preso uno di questi malviventi, toccherebbe partecipare ad ogni seduta del processo in tribunale, tende a far desistere del tutto ad effettuare la denuncia. In qualche maniera, comunque, bisogna far arrivare la voce di quello che succede in città, alle istituzioni, affinchè si rafforzi la sorveglianza per la sicurezza di tutti i cittadini onesti.

La ringrazio per tutto quello che può fare attraverso le pagine della sua testata giornalistica.

Le porgo cordiali saluti

C.I. (Marano)













