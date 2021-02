No alla fiducia a Draghi, Crimi annuncia l’espulsione dei 15 rivoltosi. Nell’elenco anche Morra e Lezzi

231 Visite

Coloro che hanno votato No alla fiducia al governo di Mario Draghi saranno espulsi dal Movimento. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il capo politico Vito Crimi con un post su Facebook, rivolto ai 15 senatori che ieri sera hanno deciso di votare contro il nuovo esecutivo e di fatto sono andati contro l’indicazione degli iscritti. La verifica sarà fatta anche sugli assenti, per capire chi era giustificato e chi no. Ma la decisione è destinata a provocare un terremoto, soprattutto in vista del voto a Montecitorio dove i numeri potrebbero essere simili (si parla di una forbice di 15-30 deputati che sarebbero pronti a seguire i dissidenti). I neo espulsi però contestano la decisione e promettono battaglia tra ricorsi e proteste. Tra gli espulsi Barbara Lezzi e Nicola Morra.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS