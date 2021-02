648 Visite

Ha destato profonda commozione la scomparsa dell’uomo, un 50enne, stroncato ieri sera da un malore in via San Rocco a Marano. A ricordarlo moltissime persone. Tiziano era noto a Marano, dove lavora anche la moglie (in una scuola) e a Mugnano: era volontario, infatti, presso l’associazione nazionale carabinieri.













