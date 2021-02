Sexcetera, posizioni sessuali: quali sono le preferite da uomini e donne

151 Visite

Primo posto tra le donne: posizione missionaria

Il classico tra le posizioni sessuali! A quanto pare alle donne piace sdraiarsi ed è per questo che la posizione missionaria è la numero 1 tra le donne tedesche.

Il vantaggio: è la posizione sessuale più facile, non c’è bisogno di piegarsi, ha molto contatto con il corpo e ci si può guardare negli occhi. La posizione missionaria ha molto – e ancora non ha una buona reputazione!

Il rovescio della medaglia: quando la donna è giù in posizione missionaria, non ha altra scelta che essere passiva. Inoltre, la maggior parte degli uomini ama un po’ di iniziativa da entrambe le parti – e questo è difficile da ottenere dalla posizione in questione.

Variazioni: Con un cuscino sotto il sedere, il corpo della donna è in grado di accogliere meglio il suo amante. Con le gambe tirate su si riesce ad andare molto più in profondità.

Secondo posto tra le donne: posizione a pecorina

“Doggy style“, “doggy position” o “A-tergo”: secondo posto per il sesso “da dietro”!

Il vantaggio: l’uomo può penetrare profondamente e ha le mani libere per accarezzarle il seno o il clitoride.

Lo svantaggio: anche in questa posizione, lui è principalmente attivo, lei ha poca libertà di movimento. Il contatto visivo è quasi impossibile. Se lei è molto più piccola o più grande di lui, la pecorina può causare problemi, perché allora l’angolo di inserimento del pene è sfavorevole.

A proposito, più si piega in avanti, più facilmente lui può penetrare e più il pene stimola la regione intorno al punto G, che si trova nella parete vaginale anteriore.

Variazioni: La pecorina funziona anche in piedi! Lei sta in piedi davanti a lui con le gambe divaricate e si sostiene contro il muro o l’armadio della camera da letto. Penetra da dietro.

Ti senti stimolata a provare il sesso in piedi? Ecco le migliori posizioni per farlo!

Terzo posto tra le donne: posizione del cucchiaio

Per gli uomini che si rilassano e per le donne, è estremamente piacevole: la posizione del cucchiaio.

Nella posizione del cucchiaio si sdraia sulla schiena e si abbandona al suo ritmo. Si inginocchia o si accovaccia con le gambe divaricate sul suo grembo. Entrambi possono guardarsi, accarezzarsi e baciarsi. Per molti uomini, questa posizione sessuale è quella che stimola maggiormente senza portarli subito all’orgasmo – ideale per i ragazzi più nervosi o per un secondo round.

Il vantaggio: la donna ha più libertà di movimento nella posizione del cucchiaio che in altre posizioni sessuali, può controllare da sola i suoi movimenti e quindi raggiungere più facilmente l’orgasmo.

Il rovescio della medaglia: cavalcare è lavoro! Buono per la pancia, le cosce e il sedere, ma anche abbastanza faticoso quando dura più a lungo. Abbassare la parte superiore del corpo al petto del partner rende questa posizione molto tenera, ma anche meno intensa.

Variazioni: quando è sopra di lui, ha fondamentalmente due modi per muoversi. Può alzare e abbassare il bacino o spingerlo avanti e indietro allo stesso tempo. La posizione diventa ancora più intima quando non è sdraiato sulla schiena, ma solleva la parte superiore del corpo. In ogni caso, oltre al piacere assicurato, è innegabile il consumo di calorie che auspica ad un’ottima dieta, senza troppa fatica!

Che ne dite delle prime 3 posizioni per gli uomini invece? Ecco i risultati:

Primo posto per gli uomini: sesso orale

Se i signori della creazione qui intendevano solo la parte passiva (fellatio, sesso orale) o, se anche il cunnilingus è così popolare, non lo sappiamo naturalmente, ma una cosa è certa: gli uomini italiani amano il sesso orale!

Il vantaggio: nessun pericolo di rimanere incinta!

Lo svantaggio: nessuna soddisfazione sessuale con la fellatio per lei. Per compensare, deve poi restituire il favore o entrambi lo fanno contemporaneamente nella posizione 69.

Secondo posto per gli uomini: posizione del cucchiaio

Per gli uomini italiani così rilassati che hanno scelto la posizione del cucchiaio anche al secondo posto delle loro posizioni preferite! Bene, perché anche per le donne è almeno al terzo posto delle loro posizioni sessuali preferite.

Terzo posto per gli uomini: Doggy Style/pecorina

Gli uomini assegnano il terzo posto al sesso “da dietro”! Con le donne, “doggy style”, “doggy position” o “A-tergo” sono addirittura al secondo posto.













