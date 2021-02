La voce del cittadino. In piazza e nei centri commerciali assembramenti di ragazzini. E le mamma si lamentano delle scuole

194 Visite

Ieri, Carnevale, scene indecenti si sono viste nei centri commerciali di Afragola, di Nola e in tutta la Campania, in piazza Dante e e nelle strade della nostra città prese d’assalto da giovani, meno giovani e bambini tutti senza mascherina a festeggiare. I più piccoli accompagnati dai genitori, soprattutto mamme “forse” le stesse che di sono stracciate le vesti per la paura di contagio a scuola. Scene che dimostrano l’incoscienza che la fa da padrone quando si parla di divertirsi, mentre diventa fobia ossessiva quando si parla di scuola. Atteggiamento, questo che non depone a favore della vera e totale tutela dei nostri giovani e bambini, abbiamo il dovere di proteggere la salute ma anche la crescita intellettuale e l’istruzione dei futuri cittadini.

Chiudendo le scuole e lasciando andare i giovani e i bambini per strada, nelle piazze, nei centri commerciali facendo assembramenti (senza mascherine) avremo due obiettivi nefasti : si mette a rischio la salute con il probabile contagio da virus e si nega il diritto allo studio, unico strumento di crescita sociale, intellettuale, economico dell’individuo. Riflessione che dovrebbe essere fatta da ogni genitore che ama i propri figli. Poi c’è la realtà che le scuole sono sicure tanto é stato fatto negli ultimi mesi con sacrifici dai Dirigenti dai Docenti e dal personale tutto per raggiungere questo obiettivo. Consapevoli che dovremo ancora per molto tempo convivere con il virus,ma rispettando le tre elementari regole (anche con i vaccini): mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani il pericolo di contagio sarà limitato, nella consapevolezza che non si potrà negare ancora il diritto costituzionale dell’istruzione, fatto di nozioni, empatia ma soprattutto di socializzazione e interazione strumenti per la crescita armoniosa psicofisica del futuro cittadino.

Miche Izzo .













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS