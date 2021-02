E’ arrivata la neve a Marano: fiocca anche in centro

141 Visite

Primi fiocchi di neve nella zona collinare della città e, da poco, anche in centro. I fiocchi sono caduti sia nella mattinata di oggi che in quella di ieri. Destano più curiosità che problemi veri e propri, come si può notare da una delle tante immagini inviateci dai lettori di Terranostranews, residenti in via Marano Pianura. Il vero rischio è però legato alle possibili lastre di ghiaccio: la neve, seppur con temperature basse, non si accumula nelle strade di Marano ma tende a sciogliersi. E con l’acqua residua per terra, mista a temperature bassissime dovute al freddo artico, il rischio è per la formazione di lastre di ghiaccio che possono complicare e non poco la viabilità cittadina.













