Marano, da oltre un mese gli operai del verde pubblico senza lavoro. L’iter espletato dal Comune ha avuto una miriade di intoppi

Da oltre un mese senza lavoro. Sono gli operai della ditta del verde pubblico di Marano, che operano con ditte che, di anno in anno ormai, si alternano. Ad ogni passaggio di consegne la solita storia: restano senza lavoro per settimane, talvolta mesi, in attesa che il Comune completi le procedure burocratiche. E’ accaduto anche stavolta. La nuova ditta è la Seafa srl di San Marcellino, che però si serve di un’altra azienda che le fornisce mezzi e attrezzature. L’iter è stato a dir poco tortuoso, prima a causa di un atto amministrativo non redatto bene, poi gli intoppi legati all’apertura delle buste, ai certificati antimafia e a tanto altro. Un groviglio, insomma, che pesa esclusivamente sui dipendenti in attesa di rientrare in servizio.













