Qualiano, de Leonardis: “Tamponi rapidi gratis anche a Febbraio”

Anche per l’intero mese di febbraio sarà possibile sottoporsi a tamponi rapidi a Qualiano in modo del tutto gratuito. L’iniziativa su proposta dell’ASL nella persona della dott.ssa Annamaria Maisto e del responsabile del progetto, il dott. Gianni Verde, continuerà ogni giovedì dalle 15 alle 18 nello spazio esterno all’aula consiliare ed al comando dei vigili urbani. Per sottoporsi al tampone è sempre necessaria la prenotazione che deve essere effettuata tramite i medici di base.