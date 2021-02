Mugnano, alla scuola Illuminato docente positivo al Covid. In Dad 3 classi

332 Visite

“Capitolo scuola: siamo in attesa di dati più certi. È evidente che statisticamente capitano casi di positività anche all’interno delle scuole. A Mugnano abbiamo registrato la positività di un insegnante della scuola Illuminato e – per prudenza – le tre aule svolgeranno la didattica a distanza fino al 16 febbraio. Disposta per domani la sanificazione di un’aula Ringrazio come sempre il dirigente per la massima attenzione posta su temi delicati come questi”. Così il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.