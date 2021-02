Campania, vaccino Covid: arrivano 17mila dosi Pfizer in meno rispetto a quelle previste

169 Visite

Saranno consegnate a partire da domani, lunedì 8 febbraio, le nuove dosi attese del vaccino della Pfizer in Campania: in totale, tra lunedì e martedì, arriveranno dunque 42 scatole di farmaco contenenti ognuna 195 fiale per un totale di 49.140 dosi che consentiranno l’inizio delle immunizzazioni, per la prima siringa, degli oltre 100 mila anziani ultraottantenni che si sono prenotati sulla piattaforma regionale anche se in molte Asl stanno ancora chiamando gli operatori sanitari. La prima azienda sanitaria pronta e organizzata su questo fronte è quella di Caserta ma a seguire, nel corso della settimana, partiranno anche le altre.

Mercoledì, invece, come da indicazioni del commissario nazionale Domenico Arcuri dovrebbero iniziare ad arrivare le prime dosi del vaccino AstraZeneca

Ma torniamo al versante Pfizer: il commissario Arcuri ha in questo caso riservato un’amara sorpresa alla Campania con la consegna delle dosi programmate per il 22 febbraio che sarà ridotta dalle 50 scatole previste a 35. Ben 15 in meno per 17.550 dosi che mancano all’appello per altrettanti anziani fragili. La notizia è stata accolta da ambienti della Regione con comprensibile disappunto.

Quella di tagliare sulle consegne preventivate è del resto una facoltà che Arcuri si sarebbe riservata a patto di avvertire dell’ammanco nei sette giorni precedenti così da attutire il colpo sul versante della programmazione. Solo a fine febbraio si dovrebbe tornare in carreggiata. Il condizionale, vista l’aria che tira. La Campania, da quanto trapela, sarà la più penalizzata: qualche scatola in meno, nella consegna del 15 febbraio, pare che toccherà anche alla Sicilia e alla Puglia mentre in Calabria si registra un tenue incremento.













