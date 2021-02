Marano, l’inutile strategia di Visconti per salvare il vicesindaco D’Alterio. Il corteggiamento ai finti oppositori non basterà

156 Visite

Ormai è tutto chiaro. Rodolfo Visconti, sindaco ormai ad un passo dall’addio, sta mettendo in atto le ultime disperate strategie per salvare il “posto” all’amico e fedelissimo Paolo D’Alterio, vicesindaco che nei prossimi giorni dovrà affrontare in aula consiliare una mozione di censura. Una mozione che sarà votata – salvo sorprese – anche dai consiglieri del Partito democratico, il partito del sindaco, che si sono esposti ufficialmente sul tema.

E allora Visconti, compresa la difficoltà di riuscire a far tornare sui propri passi la maggioranza dei consiglieri democratici, sta tentando di accordarsi con qualche finto oppositore, con la speranza che qualcuno non si presenti in aula il giorno 9. Secondo gli ultimi rumors, il primo cittadino starebbe corteggiando Marta Monti, Vincenzo Passariello e qualcun altro. Noi siamo disponibili, naturalmente, ad accogliere le eventuali repliche degli interessati.

E’ già sicuro invece che Lorenzo Abbatiello, da molti definito oppositore per hobby, darà una mano all’amico D’Alterio, o votando in suo favore o non presentandosi nel civico consesso.

Si punta, poi, a far recedere dal proprio intento uno o due consiglieri del Pd, firmatari di un documento anti D’Alterio: il nome che circola con insistenza è quello di Annarita Savanelli.

Visconti, come sempre, ha fatto però i conti senza l’oste: D’Alterio o non D’Alterio la sua strada è segnata. Quantunque riuscisse a salvare il vicesindaco più criticato della storia di Marano, il corso degli eventi non sarà ribaltato. Il Pd napoletano è stato chiaro: smarcarsi in fretta da Visconti e dalla giunta.

Qualsiasi mossa farà, dunque, sarà prima o poi abbandonato al proprio destino e non potrà tirare avanti appoggiandosi su qualche “costruttore-distruttore” raccattato tra le fila della minoranza. Purtroppo la sua proverbiale presunzione non gli consente di affrontare con serenità la situazione: per il bene suo e di Marano, glielo ripetiamo per l’ennesima volta, sarebbe il caso si dimettesse prima del 9 e prima degli eventi (scioglimento del municipio) che si abbatteranno (al 99,9 per cento) nelle prossime settimane.













