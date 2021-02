Calvizzano, restyling via Diaz: installati paletti e una rastrelliera porta bici

67 Visite

Proseguono i lavori per la riqualificazione di Via Diaz. In questi giorni gli operai comunali hanno installato una rastrelliera porta bici nei pressi della scuola elementare per consentire a chi utilizza mezzi di mobilità sostenibile di poter parcheggiare in sicurezza la propria bicicletta. Stiamo installando altresì dei paletti lungo la strada per frenare il fenomeno della sosta selvaggia. Intervento dopo intervento, stiamo dando nuovamente vitalità al paese. In questi primi mesi di governo abbiamo dimostrato di prestare particolare attenzione ai dettagli. L’impegno della nostra amministrazione è finalizzato a realizzare tutti quegli interventi che possano dare ordine al nostro comune e migliorare il decoro urbano, ci teniamo molto all’estetica e nei prossimi mesi non mancheranno ulteriori opere di restyling nel Centro Storico e nelle periferie del paese a cui dedicheremo la stessa attenzione. Il nostro obiettivo è quello di promuovere una riqualificazione organica su tutto il nostro territorio. Sono passati pochi mesi dal nostro insediamento c’è ancora molto da fare, nonostante la pandemia ci obblighi a prestare attenzione ad altre problematiche, nonostante la drammatica carenza di personale, noi andiamo avanti, diritti e spediti cercando di tradurre in realtà gli interventi previsti per proiettare sempre di più Calvizzano nel futuro. Così il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.













