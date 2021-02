78 Visite

Il governatore Vincenzo De Luca: “Facciamo i nostri migliori auguri a Mario Draghi, la cui chiamata da parte di Mattarella è stata, almeno per me, un atto di liberazione che ha posto termine a un balletto che aveva finito per assumere caratteristiche imbarazzanti. Abbiamo fiducia che con Draghi possa ripartire la pianificazione del Recovery Plan in cui sono previste risorse importanti”.













