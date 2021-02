Marano, selezionati gli avvocati che lavoreranno per il Comune: c’è una new entry

327 Visite

Ufficio legale del Comune, ecco i nomi dei due avvocati risultati vincitori della selezione bandita mesi fa dall’ente cittadino. Si tratta di Raffaele Manfrellotti (nella foto), riconfermato, e Antonia Romano, new entry, ex consulente di Armenia spa. La durata della convenzione è biennale: gli avvocati percepiranno 48 mila 150 euro per l’anno 2021 e 52 mila 500 euro per il 2022. Poco più di 4 mila per il primo mese dell’anno 2023.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS