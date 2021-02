Lo sfogo di Gattuso: “Subisco attacchi ogni giorno. Il presidente mi ha deluso”

266 Visite

Gattuso esce allo scoperto: “Non mi sento a mio agio qui, da un po’ di tempo c’è qualcosa che non va. Con i giocatori va tutto bene. Non si respira una bella aria. Il rapporto con il presidente è stato sempre positivo, ma non posso negare negli ultimi giorni c’è stata un po’ di delusione da parte mia. Non sono ipocrita, dico quello che penso. Lo rispetto perché è più grande di me, non mi ha fatto mai mancare nulla, sono un suo dipendente, gli ho chiesto Bakayoko e me l’ha preso e mi ha fatto una squadra forte”













