Crisi di governo, il brodo si allunga: da domani si lavora sul programma, ma sui nomi siamo ancora in alto mare. Nel 5 Stelle continua la maretta

Il presidente “esploratore” Roberto Fico ha convocato per domani mattina tutte le forze politiche, che fanno parte di questa maggioranza finita in frantumi e che sono state ascoltate tra sabato e domenica, per iniziare a stilare un nuovo programma di governo. Programma che possa portare a un esecutivo Conte ter, come richiesto espressamente da tutti i gruppi tranne che da Italia Viva, che invece non si è sbilanciata sul nome del prossimo presidente del Consiglio. Fico si muove in un campo minato, con Renzi che non si è ancora sbilanciato sul nome e con tanti dicasteri in discussione, a partire da quelli di Bonafede e Gualtieri. Una voce circolata nelle scorse fa riferimento al veto posto da Mattarella su alcuni nomi. Sarà vero?

In casa 5 stelle sta succedendo ciò che i vertici avrebbero voluto evitare. Una sorta di guerra tra bande alla ricerca di un posto nell’esecutivo che verrà. La fronda grillina, ufficialmente contraria al ritorno di Italia Viva in maggioranza, si organizza per avere un suo peso nella trattativa e argine ai renziani. È chiaro che si potrebbe arrivare perfino a una spaccatura vera e propria dentro il mondo pentastellato se alcune di queste richieste non venissero recepite, ma intanto la riunione in programma questa mattina tra una ventina di deputati e senatori ribelli è stata annullata. In tanti minacciano di far saltare il banco, insomma, ma tornerebbero sui loro passi se ottenessero qualche ministero.













