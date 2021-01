Bimbo abbandonato in strada. A trovarlo un corriere di Amazon

144 Visite

E’ accaduto a Houston, negli Stati Uniti, dove un bimbo si soli 5 mesi è stato abbandonato nel suo seggiolino, sul ciglio di una strada. A trovarlo un corriere di Amazon che in quel momento si trovava nella zona per fare una consegna. L’uomo non ha esitato, si è fermato, ha preso il piccolo e ha chiesto aiuto.

Ad abbandonarlo, infatti, non sono stati i genitori ma il ladro dell’auto sulla quale malauguratamente si trovava il seggiolino con il bimbo a bordo, Gli inquirenti hanno spiegato che la madre aveva cercato di rintracciare un iPhone che era nel veicolo con la speranza di trovare suo figlio. I filmati di videosorveglianza della casa di un vicino hanno mostrato che almeno sei auto sono passate accanto al bambino senza prestare soccorso, Poi è arrivato il corriere di Amazon, Juan Carlos Flores. “Quello è il giorno in cui passano i camion della spazzatura, quindi non ci saremmo accorti che c’era qualcosa all’angolo” ha detto una residente del quartiere. Le autorità stanno ancora cercando il sospetto e il veicolo rubato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS