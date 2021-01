Disabile abusata, Nappi (Lega): “Episodio inaccettabile, galera a vita e no sconto pena”

28 Visite

“Una ragazza del Casertano con un deficit cognitivo grave è stata ripetutamente abusata da tre criminali. È inaccettabile! Per questi mostri chiediamo la galera a vita e nessuno sconto di pena. Non è possibile pensare che nelle città della nostra Regione – ma in nessun altro luogo – una ragazza disabile possa essere stuprata ripetutamente da persone che dovevano essere in carcere. Si tratta di un episodio gravissimo, sul quale le forze dell’ordine sono intervenute prontamente. Ma ora tocca alla politica agire perchè fatti così gravi non si ripetano, a tutela della vita dei più fragili garantendo la certezza della pena”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania















