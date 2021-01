Venticinque anni fa la tragedia di Secondigliano che causò 11 vittime

205 Visite

«Speravamo che il comune mandasse qualcuno a pulire la cappella commemorativa per permetterci di celebrare la memoria dei nostri cari, invece nulla, solo promesse mancate. Siamo stati dimenticati».

C’è una profonda amarezza – come riporta Il Mattino – nelle parole di Sandro Russo, presidente dell’associazione «Familiari delle vittime della voragine di Secondigliano». Questo 23 gennaio ricorre il venticinquesimo anniversario della tragedia del quadrivio di Secondigliano che causò 11 vittime. Eppure quest’anno, in segno di protesta, per la prima volta non si svolgerà la consueta commemorazione.













