Covid, Osimhen è negativo al tampone. Potrà tornare in campo

La convalescenza di Osimhen, infatti, non è ancora terminata. Archiviato il contagio da covid, il nigeriano deve ora controllare i progressi della spalla destra, quella infortunata lo scorso novembre in nazionale. La visita neurologica è già fissata in queste ore e sarà necessaria per capire quanto ancora dovranno aspettare i tifosi del Napoli prima di rivederlo in campo con la maglia azzurra.​