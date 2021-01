Marano, commozione per la scomparsa di Domenico De Rosa, per 42 anni in servizio al Comune

1.198 Visite

È morto nei giorni scorsi, dopo una breve malattia, Domenico De Rosa, 74 anni, ex dipendente del Comune di Marano. De Rosa, impiegato prima nel settore igiene urbana e successivamente presso il comando vigili, era molto noto (anche per la sua attività di panificatore) e ben voluto da tutti. Ha lavorato per 42 anni al Comune di Marano e fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro. Alla famiglia De Rosa le condoglianze della nostra redazione.













