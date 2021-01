Usa, il vicepresidente Pence sul caso Trump: “No al 25 esimo emendamento della Costituzione”

106 Visite

Il vicepresidente americano Mike Pence ha fatto sapere già in prima serata di non avere nessuna intenzione di ricorrere al 25esimo emendamento della Costituzione, quello che permette di rimuovere un presidente incapace di adempiere ai suoi doveri. Ma quando in America era già quasi mezzanotte, la Camera ha approvato ugualmente la risoluzione ufficiale per chiedere al numero due della Casa Bianca di invocarlo.













