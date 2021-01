Crisi di Governo. “Non si manda via l’uomo più popolare per volere del più impopolare”: le parole dell’ex premier

165 Visite

ROMA – “Non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare”. Così Massimo D’Alema, intervistato da La Repubblica. “La crisi rientrerà? Conviene a tutti vedrete che presto si tornerà a parlare d’altro, spiega l’ex premier.

“Bettini è uno serio e responsabile. Per fortuna a cercare una soluzione ci sono uomini come lui e come Roberto Speranza, il difensore della salute degli italiani”, aggiunge D’Alema. Che conclude: “Io non non faccio più politica, se non come semplice iscritto di Articolo uno”.













