Marano, extracomunitario per strada al freddo. Dormitori insicuri? “Aiutiamolo”

“Gentile Direttore, vorrei rivolgere un appello ai cittadini di Marano. Si tratta di aiutare un extracomunitario che da giorni dorme in strada rischiando la vita a causa del freddo. Il giovane era ospite di una struttura, per cui, ho provato a mettermi in contatto con la responsabile, ma il tentativo è stato vano. L’episodio odierno ci fa capire come questo sia molto urgente e che bisogna assolutamente continuare a sostenere chi ha bisogno di aiuto soprattutto in un periodo complicato come l’attuale. E’ indispensabile che si pensi anche alla sicurezza di questi ospiti. Spesso in questi ricoveri manca la sicurezza e ciò spinge tanti di loro a dormire al freddo e al gelo nelle strade di Marano. Il Comune deve quindi occuparsi anche della loro sicurezza e prevedere un servizio di sorveglianza in questi luoghi di ricovero che può essere svolto da agenti della polizia locale e da agenti privati, servizi di societa’ di security destinati ai senzatetto. (Lettera firmata).”













