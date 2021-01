SCUOLA, CANTALAMESSA (LEGA): CONFUSIONE SU RIPRESA RISPECCHIA GOVERNO

100 Visite

NAPOLI, 04 GENNAIO 2021 – “La ripresa delle attività scolastiche? Che confusione, rispecchia in pieno quello che accade nel governo. Il ministro Boccia afferma ‘alcune zone del Paese devono prepararsi a conservare limiti alla circolazione’ mentre la Azzolina dichiara che ‘si partirà il 7 gennaio’. Non è possibile andare avanti così. Nulla è stato fatto per dare certezza agli studenti e ancor peggio alle famiglie che devono organizzarsi. Siamo nelle mani di ministri improvvisati. In Campania tutto ancora da definire e dubbi sulle date per le vaccinazioni del personale scolastico. E come sempre De Luca ci mette del suo per confondere le idee ‘ritorno graduale in Campania da lunedì 11 gennaio'”, così il deputato della Lega, Gianluca Cantalamessa.













