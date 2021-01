Marano, Tekra: lavaggio dei carrellati dal 4 gennaio. Ecco la tabella

369 Visite

La ditta Tekra informa, dal suo sito aziendale, che a partire dal 4 Gennaio 2021, partirà il servizio di lavaggio dei carrellati. Ecco la tabella:

4/1/2021 ZONA 1 VIA DE GASPERI

4/1/2021 ZONA 1 VIA CASTEL BELVEDERE (DALLA ROTONDA MARADONA FINO A INCROCIO VIA PIO LA TORRE + TRAVESE)

4/1/2021 ZONA 1 VIA ALDO MORO

4/1/2021 ZONA 1 VIA CAMPANA

ZONA 2

4/1/2021 ZONA 2 VIA ANTICO CONSOLARE CAMPANA (FINO INCROCIO CON VIA CASTEL BELVEDERE LATO VIA BARCO)

4/1/2021 ZONA 2 VIA CASTEL BELVEDERE (DA INCROCIO CON VIA CASTEL BELVEDERE FINO A CONTRADA CARMINE LATO VIA PARRI)

4/1/2021 ZONA 2 VIA QUASIMODO

4/1/2021 ZONA 2 VIA PESSOA

4/1/2021 ZONA 2 VIA ESCHILO

4/1/2021 ZONA 2 VIA TOBAGI

4/1/2021 ZONA 2 CONTRADA CARMINE

4/1/2021 ZONA 2 VIA MONTALE

4/1/2021 ZONA 2 VIA MIGLIACCIO (COMPRESA ZONA PIP)

4/1/2021 ZONA 2 VIA UNGARETTI

1/5/21 ZONA 3 VIA POERIO

1/5/21 ZONA 3 VIA EPICURO

1/5/21 ZONA 3 VIA TORRE DENTICE

1/5/21 ZONA 3 VIA SIANI

1/5/21 ZONA 3 VIA I. ALPI

1/5/21 ZONA 3 VIA PLAUTO

1/5/21 ZONA 3 VIA SALVEMINI

1/5/21 ZONA 3 VIA GALEOTA + TRAVERSE SX E DX

1/5/21 ZONA 3 VIA B. CROCE

1/5/21 ZONA 3 TRAV. VIA DENEDETTO CROCE

1/5/21 ZONA 3 VIA G. A VICO

ZONA 4

1/5/21 ZONA 4 VIA CORREE DI SOTTO

1/5/21 ZONA 4 VIA SOCRATE

1/5/21 ZONA 4 VIA SILVANO

1/5/21 ZONA 4 VIA PLATONE

1/5/21 ZONA 4 VIA EUCLIDE

1/5/21 ZONA 4 VIA T. CAMPANELLA

1/5/21 ZONA 4 VIA SOFOCALE

1/7/21 ZONA 5 VIA CINQUE CERCOLE

1/7/21 ZONA 5 VIA IORACE

1/7/21 ZONA 5 VIA E. FERMI

1/7/21 ZONA 5 MASSERIA S. CASTRESE

1/7/21 ZONA 5 VIA MARANO PIANURA DAL CIV.214 ALLA ROTONDA VIA DEL MARE

1/7/21 ZONA 5 VIA M. TERESA DI CALCUTTA

1/7/21 ZONA 5 VIA S. IGNAZIO

1/7/21 ZONA 5 VIA S. TOMMASO

1/7/21 ZONA 5 VIA S. CASTRESE

1/7/21 ZONA 5 VIA DEL MARE FINO AL CIV.25

1/7/21 ZONA 5 VIA SANT’AGOSTINO

ZONA 6

1/7/21 ZONA 6 VIA RUOCCO

1/7/21 ZONA 6 VIA RECCA

1/7/21 ZONA 6 VIA M. QUARTO

1/7/21 ZONA 6 VIA PANORAMICA + TRAVERSE

1/7/21 ZONA 6 VIA SOFFRITTO

1/7/21 ZONA 6 HOTEL SALUS

1/7/21 ZONA 6 VIA MANDRACLIO

1/7/21 ZONA 6 VIA SAN MARCO (PARTE ALTA)

1/7/21 ZONA 6 VIA CAMILLO GUERRA

1/7/21 ZONA 6 VIA FUORAGNANO

1/8/21 ZONA 8 VIA M. PIANURA (DA INCROCIO VIA ROMANO FINO INCROCIO RISTORANTE LA COLLINA)

1/8/21 ZONA 8 VIA VIVIANI

1/8/21 ZONA 8 VIA E. DE FILIPPO

1/8/21 ZONA 8 VIA E. SCARPETTA

1/8/21 ZONA 8 VIA ROCCHETTI

ZONA 19

1/8/21 ZONA 19 VIA PIGNO E TRAVERSE

1/8/21 ZONA 19 VIA TORRE CARACCIOLO

1/8/21 ZONA 19 VIA ROMANO

1/8/21 ZONA 19 CIA SAN CASTRESE SCAJA

1/8/21 ZONA 19 VIA VITO MOIO

1/8/21 ZONA 19 VIA M.PIANURA (DA CIV.380 FINO INCROCIO VIA ROMANO)

1/8/21 ZONA 19 VICO LANCIA

1/8/21 ZONA 19 VIA M.PIANURA (DALLA ROTONDA VIA DEL MARE A PIAZZA GARIBALDI)

1/11/21 ZONA 9 VIA SAN ROCCO (DA CORSO MEDITERRANEO FINO A ROTNDA VIA U. MIGLIACCIO)

1/11/21 ZONA 9 VIA DEL MARE (DA INCROCIO VIA M.QUARTO E VIA CASALANNO FINO A CIV. 23)

1/11/21 ZONA 9 VIA GIOBERTI

1/11/21 ZONA 9 VIA G. BRUNO

1/11/21 ZONA 9 VIA FAVA

ZONA 16

1/11/21 ZONA 16 CORSO MEDITERRANEO (DA VILLA SERENA)

1/11/21 ZONA 16 VIA PIAVE

1/11/21 ZONA 16 VIA LAZIO

1/11/21 ZONA 16 VIA A. DE CURTIS

1/11/21 ZONA 16 VIA F. BARACCA

1/11/21 ZONA 16 VIA C. COLOMBO

1/11/21 ZONA 16 VIA TAGLIAMENTO

1/11/21 ZONA 16 VIA P.BORSELLINO

ZONA 18

1/11/21 ZONA 18 CORSO UMBERTO

1/11/21 ZONA 18 VIA MEROLLA

1/11/21 ZONA 18 CORSO EUROPA

1/11/21 ZONA 18 VIA EMILIA

1/11/21 ZONA 18 CORSO ITALIA

1/12/21 ZONA 10 VIA ADDA

1/12/21 ZONA 10 VIA BARCO

1/12/21 ZONA 10 VIA DIOGENE

1/12/21 ZONA 10 VIA M. QUARTO CIV.32 + TRAVESE

1/12/21 ZONA 10 VIA PO

1/12/21 ZONA 10 VIA DE NICOLA

1/12/21 ZONA 10 VIA PITAGORA + VIA ARNO

1/12/21 ZONA 10 TRAV. VIA TEVERE

1/12/21 ZONA 10 VIA G. DI VITTORIO

1/12/21 ZONA 10 TRAV. VIA PADRETERNO

1/12/21 ZONA 10 VIA ARISTOTELE

ZONA 13

1/12/21 ZONA 13 I VICO CORSO UMBERTO

1/12/21 ZONA 13 II VICO CORSO UMBERTO

1/12/21 ZONA 13 VIA DAVINO

1/12/21 ZONA 13 VIA MONTE

1/12/21 ZONA 13 VIA ARBUSTO

1/12/21 ZONA 13 I VICO CASA GIANRUSSO

1/12/21 ZONA 13 II VICO CASA GIANRUSSO

1/12/21 ZONA 13 VIA TERRACINA

1/12/21 ZONA 13 VIA CASA SCHIANO

1/12/21 ZONA 13 VIA CORREE DI SOPRA

1/12/21 ZONA 13 RAMPE CASA BAIANO

1/12/21 ZONA 13 VIA RANUCCI

1/12/21 ZONA 13 VIA CASA VERDE

1/12/21 ZONA 13 TRAV. I VIA DAVINO

1/12/21 ZONA 13 TRAV. II VIA DAVINO

1/14/21 ZONA 14 VIA VALLESANA

1/14/21 ZONA 14 VIA LUCA

1/14/21 ZONA 14 VIA CUPA MALIZIA

1/14/21 ZONA 14 VIA CANTARELLE

1/14/21 ZONA 14 VIA FERRIGNO

1/14/21 ZONA 14 VICO SAN FRANCESCO

1/14/21 ZONA 14 VIA PARROCCHIA

1/14/21 ZONA 14 VIA CASA BAIANO

1/14/21 ZONA 14 VIA CASA CRISCIO

1/14/21 ZONA 14 VICO II CASA CRISCIO

1/14/21 ZONA 14 VIA SPERANZA

1/14/21 ZONA 14 VIA ANNUNZIATA

1/14/21 ZONA 14 VIA NICOLOSI

1/14/21 ZONA 14 CUPA DORMIGLIONE

1/14/21 ZONA 14 VICO DE BIASE

1/14/21 ZONA 14 PIAZZA PLEBISCITO

1/14/21 ZONA 14 VIA ROMA

ZONA 15

1/14/21 ZONA 15 CUPA CASTELLO SCILLA

1/14/21 ZONA 15 VIA CAMPANIA

1/14/21 ZONA 15 VIA NAPOLI

1/14/21 ZONA 15 VIA CASERTA

1/14/21 ZONA 15 VIA BENEVENTO

1/14/21 ZONA 15 VIA SALERNO

1/14/21 ZONA 15 VIA AVELLINO

1/14/21 ZONA 15 VIA SVIZZERA

1/14/21 ZONA 15 LARGO MANARA

1/14/21 ZONA 15 VIA VALLESANA + VIA DEI CANI + TRAVERSE

1/14/21 ZONA 15 PIAZZA GARIBALDI

1/14/21 ZONA 15 VIA S. M. A PIGNO

1/14/21 ZONA 15 VIA MALLARDO

1/14/21 ZONA 15 VIA D. DI SOMMA

1/14/21 ZONA 15 VIA SQUILLACE

1/15/21 ZONA 17 VIA PEPE

1/15/21 ZONA 17 VIA NORVEGIA

1/15/21 ZONA 17 VIA DON MIMI GALLUCCIO

1/15/21 ZONA 17 VIA UNIONE SOVIETICA

1/15/21 ZONA 17 VIA DUCA D’AOSTA

1/15/21 ZONA 17 TRAV. DUCA D’AOSTA

1/15/21 ZONA 17 VIA MORELLI

1/15/21 ZONA 17 VIA TOSCANA

1/15/21 ZONA 17 VIA UNGHERIA

1/15/21 ZONA 17 CIMITERO

1/15/21 ZONA 17 TRAV. VIA FALCONE

1/15/21 ZONA 17 POGGIO VALLESSANA

1/15/21 ZONA 17 VIA VENETO

ZONA 7

1/15/21 ZONA 7 VIA PESSINA

1/15/21 ZONA 7 VIA PIO LA TORRE + TRAV.

1/15/21 ZONA 7 VIA VICNALE SVIZZERI

1/15/21 ZONA 7 VIA PENDINE DI CASALANNO

1/15/21 ZONA 7 VIA VITIGAGLIA

1/15/21 ZONA 7 VIA POZZILLO

1/15/21 ZONA 7 VIA PERRECA

1/15/21 ZONA 7 VICO SVIZZERA

1/15/21 ZONA 7 VIA PARATINE

1/15/21 ZONA 7 VIA BACHELET

1/15/21 ZONA 7 VIA M. QUARTO (PARTE BASSA)

1/15/21 ZONA 7 VIA CUPA LAVA













