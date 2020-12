Coronavirus, a Marano un’altra vittima: aveva 57 anni

410 Visite

Ancora una vittima da Covid nel comune di Marano. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri. Si tratta di un uomo di 57 anni. I funerali si terranno nella giornata di domani. Il numero dei deceduti nel comune a nord di Napoli sale dunque a tredici. Precisiamo che il numero totale dei decessi che si registrano sul territorio è suscettibile di variazioni, in quanto, l’ente cittadino da tempo non fornisce aggiornamenti in tal senso.













