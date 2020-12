Napoli, elezioni comunali. Maresca in tour a Scampia: la campagna elettorale è già iniziata

50 Visite

Ieri mattina, il magistrato Catello Maresca, ha consegnato presso l’oratorio Don Guanella un consistente carico di frutta da donare alle famiglie più bisognose di Scampia. Di seguito la confessione di don Aniello Manganiello, impegnato da tempo con l’Associazione Ultimi, nella lotta contro le mafie. “Ha deciso di candidarsi a sindaco, me lo ha detto venerdì scorso: sono molto contento, è una persona perbene che va sostenuta per risollevare questa città disastrata”. I due si conoscono da tempo, accumunati dalla stesso obiettivo: sconfiggere la mafia, ma è stato durante il recente Magna Grecia Awards di Taranto, premio di cui Maresca è presidente onorario e quest’anno ricevuto da don Manganiello tornato a Napoli 3 mesi fa, che si sono confrontati sul destino dei quartieri popolari per avviare un lavoro comune.













