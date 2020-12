Parte nel Comune di Qualiano il progetto “Tamponi rapidi” per la sicurezza dei cittadini

131 Visite

A Qualiano via libera al progetto “Tamponi rapidi”. L’iniziativa, messa in campo dal Comune su proposta dell’Autorità sanitaria locale, partirà il giorno 29. I cittadini, individuati dai medici di base del territorio, eseguiranno il test nello spazio antistante i campi da tennis comunali. “Azione necessaria per il controllo del territorio – spiega il sindaco Raffaele De Leonardis – e per la sicurezza della cittadinanza”. Nel comune a nord di Napoli sono poco meno di 200 i cittadini attualmente positivi al Covid-19. Quattro, invece, le persone ancora ricoverate presso le strutture ospedaliere.













