Cimitero chiuso a Marano, i familiari dei defunti: “Ci negano la possibilità di portare un fiore, ma per le strade è un delirio””

Valanga di segnalazioni ed E-mail arrivano in redazione, tantissimi i familiari dei defunti che criticano la scelta del Comune di Marano sulla chiusura del cimitero di via Vallesana. “Ci è stato negato un momento per vivere in serenità il ricordo delle persone a cui si è voluto bene”, così scrivono i parenti dei defunti, tra cui la signora Anna Manco. I familiari non desideravano altro che condividere il senso di scomparsa con un fiore o una preghiera per non lasciarsi sopraffare dal dolore, specie in una giornata come questa della Vigilia di Natale, in cui il ricordo verso i propri cari defunti diviene più pregnante.













