AFRAGOLA: due persone arrestate dai Carabinieri. Erano in auto con cocaina e contanti

I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 23enne e una 38enne di Caivano, entrambi già noti alle ffoo.

Sono stati controllati in Via Mulino mentre erano in auto. Durante una perquisizione veicolare sono stati trovati in possesso di 30 involucri contenenti cocaina e 1235 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 23enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale mentre la donna al carcere di Pozzuoli. Entrambi sono in attesa di giudizio.













