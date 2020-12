114 Visite

Nasce nei capannoni di Novetech, azienda presente a Casoria, in Campania e ad Avetrana in Puglia, il “Seagull”, primo idrovolante biposto ultraleggero al mondo, un mezzo a propulsione ibrido-elettrica realizzato con materiali compositi e processi sostenibili. Non è ancora esattamente l’auto volante, ma più una sorta di barca che va per cielo, anche se sotto forma di areo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS