COMUNALI NAPOLI 2021, FDI INSEDIA CABINA DI REGIA

Napoli,22 dicembre 2020 – Si e’ insediata la Cabina di Regia di Fratelli d’Italia per il progetto politico per elezioni comunali di Napoli della primavera 2021, istituita dal coordinatore cittadino Andrea Santoro. Sono intervenuti al dibattito, tra i componenti della cabina di regia, il consigliere comunale Marco Nonno, i dirigenti Enzo Rivellini, Salvatore Ronghi, Luciano Schifone, Gabriella Peluso, Luca Ferrari, Rosario Concordia, Luigi Rispoli, Gennaro Castiello.

Legalita’,sicurezza,lavoro, sviluppo economico e socialità sono i temi indicati dai dirigenti del partito guidato da Giorgia Meloni come pilastri per la definizione del documento politico programmatico per la Capitale del Sud che sarà presentato in conferenza stampa subito dopo il Santo Natale. “Siamo in campo, con il nostro simbolo, per le elezioni comunali a Napoli per vincere e per guidare la rinascita della nostra città puntando sulla nostra identità e sui nostri valori e su una comunità politica forte e coesa che rappresenta la società napoletana in tutte le sue declinazioni”- ha detto Santoro, che ha aggiunto:”partendo dalla qualità e dal valore del nostro progetto politico, faremo liste forti e rappresentative della società napoletana nelle Municipalita’ e per il Comune per riscattare Napoli dai fallimenti e dal buio delle sinistre e per darle una svolta totale, dal centro alle periferie, in termini di vivibilità, sicurezza, occupazione, crescita economica e protezione delle fasce deboli. “Il nostro progetto politico per Napoli e’ fortemente collegato con quello per l’area metropolitana di Napoli che rilanceremo e valorizzeremo come “smart city” puntando sul potenziamento del trasporto pubblico, sulla digitalizzazione, sull’innovazione e sullo sviluppo di tutta l’area” – ha evidenziato Santoro – che ha concluso: “il nostro progetto politico, armonizzato con quello degli alleati del centrodestra e delle liste civiche che sosterranno la nostra coalizione, sarà rappresentato dal candidato Sindaco che, come sarà deciso dai leader nazionali del centrodestra, saprà interpretarlo al meglio e “conquistare” la fiducia dei napoletani”.













