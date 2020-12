Porta Capuana: un parcheggiatore abusivo denunciato

38 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Carriera Grande una persona che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra i veicoli in sosta per eludere il controllo.

L’uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato bloccato e denunciato e, contestualmente, gli è stato notificato un ordine di allontanamento; inoltre, è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poichè non indossava la mascherina.













