Covid a Mugnano, si registra un altro decesso: il cordoglio del sindaco

Aggiornamento Covid-19. Sono 269 i positivi, di cui 10 in ospedale, 1225 guariti da inizio pandemia. Purtroppo registriamo un altro deceduto (15 in totale), alla famiglia sentite condoglianze. Dati comunque confortanti, che premiano le scelte adottate finora. Se ci comporteremo in modo responsabile durante le feste, dopo la Befana si potrà finalmente tornare a scuola. Fondamentale rispettare le regole e limitare al minimo gli spostamenti. Evitiamo cenoni, brindisi e assembramenti di qualsiasi tipo. Non portiamo il virus a casa di parenti e amici come regalo di Natale. Bonus spesa potenziati con i soldi risparmiati da eventi e luminarie. Ricordo che tra gli esercenti possono accreditarsi anche le farmacie e parafarmacie, oltre che i classici generi di prima necessità. La domanda si fa online fino a Santo Stefano. Pagati i bonus fitti 2019. Nella giornata di Venerdì sono stati emessi tutti i mandati di pagamento degli idonei, ciò significa che prima di Natale, a seconda della banca, centinaia di famiglie mugnanesi stanno vedendo accreditate queste somme, che sappiamo bene rappresentano una boccata d’ossigeno indispensabile. Siamo sulla buona strada per sconfiggere questo virus, restiamo responsabili, vi auguro di trascorrere buone feste. Così, il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro.













