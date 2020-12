Dpcm, Italia zona rossa dal 24 alla Befana. Ma si potrà fare visita (con limitazioni) ai congiunti

785 Visite

Si valuta un prolungamento delle restrizioni, dal 24 alla Befana. Ma ci sarà una deroga, – si legge sul Corriere della Sera – che consentirà di muoversi anche nei giorni di divieto per andare a trovare, nel numero massimo di 2 persone escluse gli under 14, i congiunti. Questa la formulazione che il governo potrebbe inserire nel nuovo decreto legge: “Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già conviventi”. Non ci saranno nuove limitazioni e divieti per domani e domenica.

La bozza del decreto, che conterrà anche i ristori, – prosegue il Corriere – dovrà ricevere il via libera delle Regioni e di Italia Viva, che dopo aver disertato le riunioni dovrebbe partecipare con Teresa Bellanova al vertice dei capi delegazione di oggi. Il governo sa che queste misure sono impopolari e che il ritardo delle decisioni sta alzando nel Paese il livello dell’impazienza. Ma ormai anche Conte, tenuto sotto pressione dai vertici del Pd e dal ministro Speranza, si è convinto che alla luce dei dati ancora drammatici non sia possibile evitare la stretta. Però il tempo corre, le persone hanno prenotato treni e aerei, i ristoratori hanno acquistato derrate alimentari e ogni scelta ha un costo, sia politico che economico.













