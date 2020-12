Non c’è pace per Diego: serve un nuovo test del Dna

114 Visite

Il cadavere di Diego Armando Maradona non sarà cremato per il momento perché il suo corpo serve per effettuare un test di paternità.

Lo ha deciso un tribunale in Argentina. Secondo quanto riportato dal Clarin il campione, morto il mese scorso a 60 anni per un arresto cardiaco, ha avuto due figlie dal suo matrimonio con Claudia Villafane e nel corso degli anni ha riconosciuto altri tre figli (Diego jr, Jana e Diego Fernando).

Dopo la sua morte la 25enne Magal Gil, però, ha chiesto il test del Dna. La giovane donna – che è stata adottata – dichiara che due anni fa la madre naturale le ha rivelato che il suo vero padre potrebbe essere Maradona.













