Blitz interforze al Rione Traiano: arrestato un uomo e sequestrata droga

Stamattina Agenti della Squadra Mobile e Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Bagnoli, con il supporto del 6° Reparto Volo, delle Unità Cinofile antidroga e antiesplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale e dell’Arma dei Carabinieri, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle squadre dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Rione Traiano.

Nel corso dell’attività, nelle sterpaglie adiacenti via Catone, sono stati rinvenuti 1945 grammi di hashish, 1460 di marijuana, 525 di cocaina, due bilancini e un fucile ad aria compressa.

Inoltre, un 37enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 9 grammi di cocaina, di diverso materiale per il confezionamento della droga e di 20mila euro.

Infine, una 47enne napoletana è stata denunciata per la detenzione di 27 cartucce calibro 12 sequestrate nella cantina di pertinenza della sua abitazione.













